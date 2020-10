US-Wahlen: Bidens Umfrage-Vorsprung beflügelt Aktien von Waffenherstellern

Schon in den vergangenen Monaten haben sich Investitionen in Waffenfirmen ausgezahlt. Während der S&P 500 seit Monatsbeginn 3,6 Prozent zugelegt hat, kommt Smith&Wesson auf ein Plus von 8,1 Prozent, Sturm Ruger sogar auf 9,5 Prozent. Noch beeindruckender sieht es aus, wenn man die Zeit seit dem Jahresanfang ansieht: 2020 kommt der S&P auf plus 7,8 Prozent – die Smith&Wesson auf 135,4 Prozent, Sturm Ruger auf 51,1 Prozent. Viele Amerikaner haben sich in den vergangenen Monaten mit Waffen eingedeckt, aus Furcht vor der Coronavirus-Pandemie, den sozialen Unruhen nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd in Polizeigewahrsam und aus Angst, ein knappes Ergebnis der Präsidentenwahl am 3. November könnte im Chaos enden. Erst vergangenen Monat sagte der Chef von Smith Wesson, seine Branche komme der Nachfrage kaum hinterher.