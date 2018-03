Dax könnte unter 12.000 Punkte rutschen

Die Angst vor einer Abschwächung des Wirtschaftswachstums durch einen globalen Handelskrieg bleibt ein großer Stimmungsdrücker an der Börse. Der Dax wird nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern am Freitag tiefer in den Handel starten und womöglich die Marke von 12.000 Punkten nicht halten können. Am Donnerstag hatte er 1,7 Prozent schwächer bei 12.100,08 Punkten geschlossen.