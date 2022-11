USA Die Finanzbranche wendet sich von Trump ab

Auch Stephen Schwarzman, Gründer der New Yorker Investmentgesellschaft Blackstone, versagt Trump die Unterstützung. Bei der letzten Wahl gehörte er noch zu Trumps größten Unterstützern, finanziell gesehen: Er spendete 35,5, Millionen Dollar an die Republikaner. Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters sagte Schwarzman nun, es sei an der Zeit für eine neue Parteiführung. Er unterstütze aber weiterhin die republikanische Partei.