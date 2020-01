USA-Iran-Krise Und wenn die Lage doch noch eskaliert?

Auch der Glaube, die ökonomischen Folgen eines eskalierenden Konflikts seien halb so wild, ist falsch. Obwohl die USA heute weniger von ausländischem Öl abhängig sind als in der Vergangenheit, würde selbst ein bescheidener Preisanstieg einen breit angelegten Abschwung oder gar eine Rezession auslösen - so wie das 1990 der Fall war. Ein Ölpreisschock dürfte zwar die Gewinne der US-Energieerzeuger steigern, gleichzeitig aber die Kosten für die US-Ölverbraucher (private Haushalte und Unternehmen) erhöhen. Insgesamt würden die privaten Ausgaben und das Wachstum in den USA zurückgehen.