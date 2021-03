Vantage Towers Vodafone nimmt mit Funkmasten-Börsengang 2,3 Milliarden Euro ein

Vodafone will sich mit dem Börsengang von Vantage zunutze machen, dass Funkmasten wegen der schnelleren Digitalisierung und des teuren 5G-Netzaufbaus Konjunktur haben. Eigenständige Infrastrukturanbieter können die Masten am Boden und auf Dächern an mehrere Telekom-Konzerne gleichzeitig vermieten, was über Jahre hinweg regelmäßige Einnahmen verspricht. Das ist für langfristig ausgerichtete Anleger attraktiv. Vantage Towers gehöre „eindeutig in die Liga der Dividendenwerte“, erklärte die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der Aktionärsvereinigung DSW, Jella Benner-Heinacher.



Der Preis für die Vantage-Aktien zeigt, dass die Bäume für Börsenneulinge trotz des Booms an den Aktienmärkten nicht in den Himmel wachsen. Mit 2,3 Milliarden Euro wäre Vantage Towers aber immer noch der größte Börsengang des Jahres in Deutschland.