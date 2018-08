Varta-Chef im Interview: „Für uns ist die Börse genau der richtige Weg“

Wie teuer ist die Börsennotiz?

Das hält sich in Grenzen. Weil wir ja schon einmal ein börsennotiertes Unternehmen waren, hatten wir auch zuvor schon relativ gute Strukturen in dieser Hinsicht. Wir wussten relativ gut, was uns erwartet. Wir haben unsere Investor-Relations- und die Rechtsabteilung vergrößert. Die Zusatzkosten liegen jedes Jahr bei über einer halben Million Euro.



Durch den Börsengang haben Sie 150 Millionen Euro erlöst. Was ist mit dem Geld passiert?

Genau das, was wir vor dem Börsengang gesagt haben: Das Geld investieren wir – hauptsächlich in diesem und im kommenden Jahr. Wir erweitern die Produktionskapazitäten bei Hörgerätebatterien um 25 Prozent. Wir profitieren von der älter werdenden Gesellschaft. In diesem Bereich sind wir schon heute Marktführer. Und bei kleinen Lithium-Ionen-Batterien wollen wir es werden. Hier verdreifachen wir die Produktionskapazitäten.