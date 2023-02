Venture Capital Kapitales Wagnis bei SAP

Zu den bekanntesten Investments von Sapphire, die an die Börse gingen, zählen das Karrierenetzwerk LinkedIn, der Bezahldienst Square (nun Block genannt), der Dokumentenmanagement-Experte Docusign, der Softwarespezialist Mulesoft und der Online-Speicheranbieter Box.

Sapphire investiert vor allem in sogenannte „Software as a Service“-Unternehmen, im Fachjargon SaaS genannt. Diese Unternehmen haben sich die Digitalisierung der Wirtschaft auf die Fahnen geschrieben. In der Pandemie boomte vor allem das Geschäft mit Onlinediensten.