Verbio, CropEnergies Warum Biosprit-Aktien jetzt Chancen bieten

Tatsächlich spricht einiges für die Aktien der Biosprithersteller. Verbio ist erst im vergangenen Dezember in den MDax aufgestiegen und hat dort die Deutsche Wohnen ersetzt. Das Unternehmen investiert in Produktionsstätten in den USA und baut auch sein Geschäft in Indien aus. Entsprechend unabhängiger wird es vom deutschen Markt. Im indischen Punjab produziert Verbio zudem seit dem vergangenen Jahr Biomethan aus Reisstroh. Nicht nur in Indien, auch in Nordamerika und Deutschland sieht Verbio enorme Strohreserven zur Energieerzeugung.