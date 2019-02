Verbot von Leerverkäufen Warum die Bafin bei Wirecard so hart durchgreift

Zum anderen lässt die Begründung der Aufseher aufhorchen. Es gehe immerhin um das Marktvertrauen in Deutschland. Es stellt sich folglich die Frage, ob die Bafin tatsächlich vorerst vor allem die Spekulationen rund um die Aktie eindämmen will, damit das Papier nicht erneut riesige Kurssprünge macht. Oder zeigt das Verbot bereits, dass die Aufseher eher an Marktmanipulation als an ein Vergehen Wirecards glauben?