Verbund AG: Österreichs größter Stromerzeuger begibt ersten grünen Schuldschein

Wie Andreas Petrie, Leiter des Primärmarktgeschäfts bei der Helaba, am Montag in Wien sagte, ist die Kooperation mit dem Verbund in Österreich ein Art Pilotversuch. „Wir werden noch mehr grüne Schuldscheine begeben“, kündigt Petrie an, der seit mehr als drei Jahrzehnten in den Diensten der Helaba steht. „Wir haben eine konkrete Pipeline.“ Genauere Angaben wollte er nicht machen. Als Branche für grüne Schuldscheine nannte er neben der Energiebranche die Nahrungsmittelindustrie und Finanzen. „Jeder siebte oder achte Schuldschein hat die Chance, ein grüner Schuldschein zu werden“, prognostiziert der Frankfurter Banker.