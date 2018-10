Erstens: Das operative Ergebnis eines Jahres fängt nur einen Teil dessen auf, was die tatsächliche operative Performance ausmacht. Mit einem neuen Großkunden konnte ein langfristiger Vertrag geschlossen werden? Die Politik hat das Regulierungsumfeld verschärft? All das sind typische Ereignisse, die sehr wohl den Wert – positiv oder negativ – beeinflussen, aber sich noch nicht im gleichen Jahr in den Unternehmensergebnissen bemerkbar machen. Es werden also in großem Maße wichtige Informationen „vergessen“. Und auch wenn diese Effekte über die Zeit nachgeholt werden: Die periodische Wertmessung verliert dadurch deutlich an Qualität.