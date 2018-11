Einerseits lassen sich Kursverluste auf spezifische Ereignisse wie etwa den Konkurs der Lehman-Bank oder die Anschläge des 11. September 2001 zurückführen. Die Vorhersage solcher Ereignisse ist jedoch im Vorfeld so gut wie unmöglich. Anleger können aber die Stabilität des Kapitalmarktes daran beurteilen, wie negative Ereignisse interpretiert werden. Grundsätzlich gilt, dass in einem wirtschaftlichen Aufschwung negative Nachrichten an den Märkten weniger kritisch gesehen werden als in einer Rezession beziehungsweise einer Phase sinkender Kurse.