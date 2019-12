Verkehrte (Finanz)Welt Aktien: Der wichtige Unterschied zwischen Unsicherheit und Risiko

Ein häufiger Irrtum ist also die Überzeugung, dass Unsicherheit anhand von Wahrscheinlichkeitsverteilungen verlässlich geschätzt werden kann und Investitionen in Aktien generell einem messbaren Risiko unterliegen. Dieser Irrtum verstärkt sich, wenn das Unternehmensumfeld als relativ stabil wahrgenommen wird oder sich sogar positiv entwickelt. Als potenzielle Folge überschätzen Anleger ihre Fähigkeit, das Risiko von Aktien berechnen zu können. Das kann dazu führen, dass sie zu konzentrierte Aktienpositionen in ihren Portfolios halten.