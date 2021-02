Zum Vergleich: In den Vorjahren lag das Geldmengenwachstum stets zwischen zwei Prozent und sechs Prozent. In den USA explodierte die Geldmenge M2 im Jahr 2020 um schier unglaubliche 25 Prozent. Der vorherige Rekordwert in der 60-jährigen Datenhistorie lag bei 13 Prozent und stammt aus den Jahren 1971 und 1976. Die Kaufprogramme der Notenbanken diesseits und jenseits des Atlantiks haben ihre Wirkung also nicht verfehlt.