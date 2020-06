Der Wirtschaftsnobelpreisträger Robert Shiller ist davon überzeugt, dass die Börse von Geschichten getrieben wird und viel weniger von harten Fakten. Das menschliche Gehirn vereinfacht komplexe Sachverhalte. Wir legen uns die Welt so zurecht, dass sie zu unseren Überzeugungen passt. So haben sich viele Marktteilnehmer lange auf die von den Zentralbanken bereitgestellte Liquiditätsflut als Treiber der Hausse und als Sicherheitsnetz verlassen. Aufgrund des gleichzeitigen Angebots- und Nachfrageschocks wurde die Wirksamkeit der geldpolitischen Instrumente dann vorübergehend in Zweifel gezogen. Mit der Pandemie richtete sich der Blick auf die Anfälligkeit und Verwundbarkeit der eng verflochtenen Weltwirtschaft. Die Unterbrechung globaler Produktions- und Lieferketten sowie der Einbruch wichtiger Absatzmärkte haben das Potenzial, eine schwere Rezession auszulösen. Bullenmärkte enden abrupt. Viele sind damit überfordert und verkaufen mit der Masse in fallende Märkte. Sowohl Privatanleger als auch professionelle Investoren sind in den besonders heiklen Märzwochen des Börsencrashs in diese „evolutionäre Ansteckungsfalle“ getappt.