Erst 40 Prozent nach unten, dann 36 Prozent nach oben. Und das in gerade mal zehn Wochen. Die vergangenen zweieinhalb Monate waren für Dax-Anleger eine regelrechte Achterbahnfahrt. Viele Börsianer stehen jetzt ratlos vor der Frage: Ist das nur eine Bärenmarktrally, also eine kurze Atempause vor den nächsten Kursverlusten? Oder haben die Börsen ihr Tief schon erreicht und die Kursgewinne sind der Auftakt des nächsten Bullenmarktes? Kann die Erholung ausgerechnet im Crash-Monat Mai weitergehen? Oder gilt diesmal mehr denn je: „Sell in May and go away“?