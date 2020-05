Ausländische Zinsinvestoren besitzen aufgrund der bislang geltenden Zugangsbeschränkungen nur rund 2,5 Prozent des chinesischen Anleihemarktes und haben plötzlich ein massives Untergewicht. In der im Februar 2020 begonnenen zehnmonatigen Aufnahmephase chinesischer Anleihen in die J.P. Morgan-Indizes wird jeweils ein Prozent pro Monat aufgebaut, bis das maximale Zielgewicht von zehn Prozent erreicht ist. Allein dadurch werden Zuflüsse in Höhe von 250 bis 300 Milliarden US-Dollar in chinesische Staatsanleihen erwartet.