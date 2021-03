Noch ist die USA das Zentrum der Finanzwelt. Doch wäre China als neuer Tonangeber tatsächlich so abwegig? Künstlich niedrig gehaltene Zinsen, Zentralbankinterventionen bei unerwünschter Wechselkursstärke und ein hoher Grad staatlichen Engagements in Finanz und Industrie: Dies finden wir heute nicht nur in China, sondern auch in Europa. Macht der „Kapitalismus chinesischer Prägung“ weiter Schule, dann wäre eine Finanzwelt mit China als Epizentrum eine mögliche beziehungsweise beinahe logische Folge. Anleger sind daher gut beraten, auf der Suche nach Marktimpulsen ihren Blick nicht nur standardmäßig nach Westen, sondern verstärkt auch gen Osten zu richten.



