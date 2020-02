Nachdem im Spätsommer 2019 die Wiederaufnahme der Nettokäufe unter dem CSPP bekanntgegeben wurde, sank der durchschnittliche Kreditrisikoaufschlag auf 0,61 Prozent. Zuvor hatte sich die Prämie am Jahresbeginn 2019 nach dem Auslaufen der Nettokäufe des ersten Ankaufprogramms auf 0,94 Prozent verteuert. Bei der Begebung einer Benchmark-Emission von einer Milliarde Euro spart sich ein Unternehmen somit durchschnittlich 3,3 Millionen Euro an Zinsaufwand pro Jahr. Investoren fordern kaum noch die in der Vergangenheit übliche Zinsprämie, die bei Begebung einer neuen Anleihe im Vergleich zu ausstehenden Anleihen bezahlt wurde. Ganz im Gegenteil, die Nachfrage ist so hoch, dass Anleger teilweise einen Abschlag akzeptieren.