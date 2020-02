Aufgrund dieser Gegebenheiten ist jedoch ein Engpass programmiert: Weil die Vergrößerung des Teams nicht zwangsläufig mit höherer Qualität einhergeht, werden Personalbudgets begrenzt. Dies wiederum bedeutet, dass der Aufbau von Reichweite an kapazitätsbedingte Grenzen stößt.



Andere Akteure mit höherer Reichweite sind schnell zur Stelle. Bekannte Sell-Side-Analysten, Journalisten oder aktivistische Investoren treten auf den Plan und nehmen unverhältnismäßig großen Einfluss auf die Wahrnehmung des Unternehmens in der Öffentlichkeit.



Reichweite wird nicht nur durch Kapazitäten, sondern auch durch räumliche Entfernungen begrenzt. Nicht alle großen institutionellen Investoren befinden sich in Frankfurt, Paris, London, New York oder einer asiatischen Finanzmetropole. Manche kleineren Finanzstandorte sind nicht gut erreichbar.