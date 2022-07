In den letzten Jahren haben Infrastrukturinvestitionen zudem zu einer Verschuldung in Fremdwährungen geführt, die der Regierung den Spielraum nimmt, die Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und Energie zu versorgen. Dies führte zu erheblichen Unruhen. Am 9. Juli 2022 stürmten Demonstrierende den Amtssitz von Präsident Gotabaya Rajapaksa in der Hauptstadt Colombo. Dass solche finanziellen Notlagen gezielt geopolitisch ausgenutzt werden, zeigt wiederum eine Initiative Chinas. Das Land hatte eines der überdimensionierten Infrastrukturprojekte, den Hafen von Hambantota, gebaut und finanziert. Nun erlässt China dem strauchelnden Sri Lanka einen Teil der Schulden – und verleibt sich im Gegenzug für 99 Jahre diesen Hafen als wichtigen Marinestützpunkt ein.