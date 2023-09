Wir gehen daher davon aus, dass die 10-jährigen Bund-Renditen in den nächsten Jahren auf 4,0 Prozent zusteuern – ein Niveau, das in etwa dem nominalen Wachstumstrend der Eurozone entspricht (3 Prozent Inflation plus 1 Prozent reales Wachstum). In der Hochkonjunktur lägen die Renditen dann sogar bei 5,0 bis 5,50 Prozent.

Viele Bondinvestoren dürften vor den potenziellen Kursverlusten zittern, die mit den steigenden Renditen verbunden sind. Ist also eine Serie schlechter Anleihenjahre vorgezeichnet? Nein, sofern sich der Renditeanstieg - wie erwartbar - über Jahre und in mehreren Wellen vollzieht. In konjunkturellen Abschwüngen werden die Renditen darüber hinaus temporär fallen. Eine solche Entwicklung prognostizieren wir für 2024. Die 10-jährige Bund-Rendite dürfte dann nochmals unter 2,0 Prozent sacken. Übergeordnet sollten aber die Phasen mit steigenden Renditen in den nächsten Jahren dominieren. Dies bedeutet zugleich, dass aktives Durationsmanagement zur Pflicht wird.