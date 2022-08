In Europa sehen die zuständigen Aufsichtsbehörden auch dafür die Eigenschaften durch Kryptowährungen nicht erfüllt. EZB-Direktor Fabio Panetta spricht im Frühjahr dieses Jahres vom „Wilden Westen“ und verweist darauf, dass Kryptos zu volatil seien, um die grundlegenden Funktionen von Geld darzustellen. Panetta zieht Parallelen zur Hypothekenkrise in den USA (2008), welche renommierte Banken in die Insolvenz trieb. In der Folge erlitten private Anleger immense Verluste. Ende des ersten Quartals 2022, fast zeitgleich mit den warnenden Worten des EZB-Direktors, erfuhren die virtuellen Anlagen einen Crash und verloren auf Jahressicht mehrere Hundert Milliarden Euro an Wert.

