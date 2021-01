Performanceindizes werden inklusive Dividenden berechnet: Bis zum 31. Dezember 2020 erzielte der Dax über die vergangenen 15 Jahre eine Rendite von 6,40 Prozent pro Jahr, während der MDax im gleichen Zeitraum auf eine Wertentwicklung von 10,05 Prozent kommt. Wie lässt sich dieser deutliche Renditeunterschied erklären? Eine These ist, dass sich kleinere Unternehmen, also jene mit einer geringeren Marktkapitalisierung, dynamischer entwickeln als größer kapitalisierte Unternehmen. Zudem sind die Aktien kleiner Firmen weniger liquide und Anleger fordern entsprechend eine höhere Risikoprämie ein. In einer längerfristigen Analyse der Indexrenditen haben beide Effekte zusammen jedoch nur einen geringen Einfluss.



Erhellender ist daher ein Blick auf die sogenannte „Indexmigration“. Gemeint ist damit das Auf- und Absteigen aus größeren Indizes in kleinere und umgekehrt. Die Indizes sind in ihrer Zusammensetzung nicht statisch, da sich Liquidität und Marktkapitalisierung im Laufe der Zeit ändern.



Eine Migration erfolgt, wenn sich die jeweiligen Aufsteiger in der jüngeren Vergangenheit gut entwickelt haben. Umgekehrt ist eine Herabstufung mit einer schwächeren Geschäftsentwicklung verbunden, die normalerweise mit einer schwächeren Wertentwicklung einhergeht. Ein Beispiel der jüngeren Vergangenheit ist etwa Lufthansa. Die Airline musste ihren Platz im Dax für den Immobilienkonzern Deutsche Wohnen räumen.