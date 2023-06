Kommen wir zurück zu unserer Eingangsfrage: Ist die 200-Tage-Linie der beste Filter für Anlageentscheidungen am Kapitalmarkt? Die Strategie hat, insbesondere in langen Trendphasen, nachweislich Vorteile. Schwächen hat die Strategie hingegen, wenn der Markt sich über längere Phasen seitwärts bewegt oder wenn es zu heftigen Abstürzen kommt. Auch sehr kurzfristige Erholungen wie im März 2020 sind eher schlecht für die Strategie. Historisch betrachtet kommt eine solche „V-Formation“ jedoch nur selten vor. Bei langen konjunkturellen Abschwüngen sind Investoren durch die 200-Tage-Linie gut geschützt, sofern sie ihr Geld in diesen Zeiträumen nicht am Kapitalmarkt anlegen, sondern in Cash parken.