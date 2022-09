Damit dies gelingt, bedarf es funktionierender Märkte. Wenn wir „Börse“ sagen, dann meinen wir in Deutschland den von der Deutschen Börse AG getragenen Wertpapiermarkt. Die am Markt gehandelte Deutsche Börse AG ist der private Träger der öffentlich-rechtlichen Institution Börse. Während wir hierzulande im Bereich der Organisation und Überwachung des Wertpapierhandels in den vergangenen Jahren weitere Professionalisierungsschritte getätigt haben, wurde das Potenzial des Aktienmarktes zum Beispiel beim Thema Altersvorsorge von staatlicher Seite bislang noch unzureichend gehoben.