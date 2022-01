Ein Praxisbeispiel: Ein Anleger tätigt ein Investment in Höhe von 25.000 Euro in einen Dax 40 ETF. Für die Ermittlung des CO¬2-Fußabdrucks werden Daten zur Emissionsmenge der 40 Portfoliowerte herangezogen. Insgesamt lassen sich diesem Investment circa 4,1 Tonnen CO2-Emissionen zuschreiben, was in etwa dem Ausstoß zweier Interkontinentalflüge von Frankfurt nach Boston (Hin- und Rückflug) entspricht.