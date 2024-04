Bisher waren in Deutschland etwa 500 kapitalmarktorientierte Unternehmen dazu verpflichtet, über Nachhaltigkeitsaspekte zu informieren. Doch nun steht eine Zeitenwende in der Unternehmensberichterstattung mit der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) bevor: Geschätzt werden in den kommenden Jahren 30-mal mehr Unternehmen – rund 15.000 – dazu verpflichtet sein, in ihren Lageberichten detailliert auf Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung (ESG) einzugehen.