Verkehrte (Finanz)welt: Reagieren die Börsen (nicht mehr) auf politische Krisen?

Daran, dass der aktuelle Konjunkturzyklus seinen Höhepunkt überschritten hat, gibt es keine Zweifel mehr. Lange Zeit hatten die Anleger ein sehr stark ausgeprägtes Vertrauen, dass die Zentralbanken die Konjunktur am Laufen halten. Die Europäische Zentralbank (EZB) investierte im Rahmen ihrer Politik der quantitativen Lockerung, die zum Jahresende 2018 auslief, rund 2,6 Billionen Euro in Staats- und Unternehmensanleihen. Die kumulierten Effekte der seit Mitte 2014 ergriffenen geldpolitischen Maßnahmen auf das BIP-Wachstum im Euroraum werden auf 1,9 Prozentpunkte geschätzt. Durch diese Maßnahmen in Verbindung mit historisch niedrigen Zinsen konnten die Nachfrage nach Gütern künstlich hochgehalten und Unternehmen am Leben gehalten werden. Einige Ökonomen rechnen damit, dass damit in den Kreditbüchern der Banken ein weiteres, erhebliches Risiko heranwächst.