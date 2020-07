Marktveränderungen



Vor allem aber haben sich die Struktur und das Verhalten der Kapitalmärkte in der vergangenen Dekade wesentlich verändert. So agieren beispielsweise Anleger in zunehmendem Maße gleichgerichtet, wobei regelbasierte Anlagestrategien eine wichtige Rolle spielen.



An den Anleihemärkten hat sich eine weitere Tendenz herausgebildet. Bedeutender sind dort die einseitige Positionierung der Anleger nach Jahren der expansiven Zentralbankpolitik und das Wachstum von ETFs. Und nicht zuletzt hat sich die grundlegende Marktliquidität verändert.



Portfoliostruktur zunehmend risikofreudig



Liquidität und Staatsanleihen warfen im Umfeld negativer Zentralbankzinsen und massiver Anleihekäufe durch die Zentralbanken eine negative oder kaum noch positive Rendite ab. Anleger haben diese deshalb zunehmend durch riskantere Investments ersetzt. Dabei haben sie nicht nur die damit verbundenen ökonomischen Risiken übernommen, sondern sich meistens auch in weniger liquide Anlageklassen begeben.