Der Aufstieg der ETFs unterstützte vor allem die Umschichtung von Kassenhaltung und sicheren Anleihen in höher rentierliche, aber weniger liquide Unternehmens- oder Schwellenländeranleihen. ETFs ermöglichen es, einfach und zu vermeintlich niedrigen Kosten in Anlageklassen zu investieren, die üblicherweise eher schwierig zu handeln und weniger liquide sind oder in zu großer Stückelung daherkommen.