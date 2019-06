Das lässt sich dadurch erklären, dass der Dax nicht den Hauptmarkt amerikanischer Finanzinstitute darstellt und die optimistische Voreingenommenheit entsprechend geringer ist. So ist es nur logisch, dass im Umkehrschluss die deutschen Häuser für den amerikanischen Markt pessimistischer als die US-amerikanischen Banken sind. Dennoch: Auch der Blick auf Prognosen aus dem Ausland ist kein Garant für Neutralität. So sind laut Schätzungen von EY aus dem April 2018 über die Hälfte der Dax-Aktien in internationaler, dabei rund 21 Prozent in amerikanischer Hand. Von vollkommener Unbefangenheit kann hier also keine Rede sein.