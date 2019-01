Auch für China wäre dieser Abverkauf schmerzhaft. Mit den sinkenden Preisen würden schließlich auch die in chinesischer Hand verbleibenden US-Staatsanleihen an Wert verlieren. Gleichzeitig müsste China seine Geldpolitik massiv lockern und Konjunkturpakete schnüren, um dem Bremseffekt durch die RMB-Käufe – die der Wirtschaft in Umlauf befindliche RMB entziehen würden – entgegenzutreten. Im Sinne der Schadensbegrenzung hat China daher in jüngster Vergangenheit nur in äußerst „homöopathischen Dosen“ verkauft, wenn es temporär seine Währung stabilisieren musste .