Vermögensverwalter Blackrock: Italien-Wahl könnte EU-Neuausrichtung erschweren

Die Finanzmärkte haben am Montag recht gelassen auf den Erfolg von populistischen Parteien in Italien reagiert. „Ein Austritt aus der Eurozone war im Wahlkampf kein Thema“, erklärte Herrmann die verhaltene Reaktion an den Finanzmärkten. So hatte auch die Einzelpartei mit den meisten Wählerstimmen, die 5-Sterne-Bewegung, nicht mehr für einen Austritt aus der Währungsunion geworben. „Auch die sich abzeichnende Hängepartie bei der Regierungsbildung ist man in Italien gewohnt und sollte kurzfristig die Finanzmärkte nicht belasten“, sagte Herrmann.