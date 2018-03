Vermögensverwalter: Christian Staub wechselt von Blackrock zu Fidelity

In der Branche zeigt man sich überrascht über den Wechsel des hoch anerkannten Fondsexperten und Managers. Als Grund wird über ein hochattraktives Angebot Fidelitys spekuliert. So kommentiert Simon Haslam, Präsident von Fidelity International: „Christian Staub hat eine hohe Erfahrung in der Führung großer Vertriebsunternehmen sowie ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse der europäischen institutionellen Kunden und des Drittvertriebs. In Kombination mit seinen früheren Positionen im Investment Management sind dies die optimalen Fähigkeiten, die für die Verwaltung unseres kontinentaleuropäischen Geschäfts erforderlich sind.“