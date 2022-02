Vermögensverwalter-Ranking „Jetzt entstehen Kaufgelegenheiten“

Am Donnerstag ist Russland in der Ukraine einmarschiert, für viele überraschend. Was haben Sie zu der Zeit gemacht?

Ich habe mir sehr früh ein Bild über die Lage gemacht. Menschlich ist das eine Tragödie, was jetzt passiert. Nach unserem internen „Morningbriefing“ für unsere Kundenberater hatte ich dann viele Kundengespräche, die allerdings teilweise auch schon lange vorher verabredet waren. Dabei ging es natürlich sehr stark um Russland und die Ukraine, die Anleger sind verunsichert und beunruhigt, aber nicht in Panik.