Versicherer Deutsche Familienversicherung will im November an die Börse

Wie ein Insider gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag sagte, wollen sich darüber hinaus zwei Alteigentümer im Zuge des Börsengangs von Aktien des Frankfurter Unternehmens trennen. Offiziell solle die Emission in den nächsten Tagen angekündigt werden. Von da an dauert es in der Regel vier Wochen bis zur Erstnotiz.