 Versöhnliches Jahresende: 2018 war für US-Börsen das schlechteste seit zehn Jahren

Der Dow-Jones-Index stieg um 1,2 Prozent auf 23.327 Punkte. Der breiter gefasste S&P legte um 0,9 Prozent auf 2507 Stellen zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,8 Prozent auf 6635 Zähler. Der Handel war angesichts von Silvester jedoch dünn. In Europa hatten die meisten Börsen geschlossen, so auch in Frankfurt. Am Neujahrstag wird ebenfalls nicht gehandelt.