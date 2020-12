Für die Euphorie am deutschen Aktienmarkt am Montagmorgen sorgte vor allem, dass sich während der Weihnachtspause Konflikte lösten, die zuvor die Aktienkurse belastet hatten. Zum einen gab es nach langem Ringen einen Brexit-Deal, zum anderen hat US-Präsident Donald Trump ein 900 Milliarden US-Dollar schweres Corona-Konjunkturpaket jetzt doch noch in Kraft gesetzt. Der Impfstart gegen das Coronavirus in vielen europäischen Ländern in den letzten Tagen sorgte außerdem für weiteren Optimismus an der Börse.