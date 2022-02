Virtuelle Hauptversammlungen: Aktienkultur braucht eine Bühne

Den Vorstand live erleben, das machen Hauptversammlungen möglich. Doch schon im dritten Jahr präsentierten sich diese Woche auch die Siemens-Chefs ihren Anteilseignerinnen und -eignern wieder nur im Netz. Als Sonderregelung in der Pandemie ist die Onlinehauptversammlung zwar wichtig, doch die Unternehmen haben es sich in der virtuellen Welt offensichtlich bequem gemacht: das Provisorium könnte im Sommer per Gesetz zum Dauerzustand werden.