Virtuelle Währungen: UBS-Präsident Weber warnt „Krypto-Nation“ Schweiz vor Bitcoins

BaselDer Handel mit Kryptowährungen kommt für die Schweizer Großbank UBS nicht in Frage. Die Digitalisierung biete zwar Chancen für die Bankenbranche, sagte Verwaltungsratschef Axel Weber auf der Generalversammlung des Konzerns. Kryptowährungen wie den Bitcoin sieht Weber jedoch kritisch. „Sie sind oft intransparent und können daher missbraucht werden“, warnte der Manager am Donnerstag in Basel.