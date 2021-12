Virusvariante Omikron hat die Börsen im Griff – und das dürfte auch so bleiben

Zum Start in die Weihnachtswoche dominiert an den Finanzmärkten die Farbe Rot. Der europäische Aktienindex Euro Stoxx 50 hat den Montag mit Verlusten begonnen, auch der Dax hat zum Handelsstart nachgegeben. Während man in Deutschland noch bang auf die Omikron-Welle wartet, ist die jüngste Corona-Mutation an den Börsen längst angekommen.