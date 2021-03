Vodafone-Tochter Vantage Towers mit größtem Börsengang in Frankfurt 2021

Die Vodafone-Funkturm-Tochter Vantage Towers nutzt die gute Stimmung an den Aktienmärkten und die gestiegene Nachfrage nach Funkmasten für den bislang größten Börsengang des Jahres in Deutschland. Auf dem Frankfurter Parkett leuchteten am Donnerstagmorgen auf der Kurstafel 24,80 Euro auf – ein Plus von rund drei Prozent zum Zuteilungspreis von 24 Euro. Damit löst der Funkmasten-Betreiber den Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 ab, der bisher den Titel des größten Börsendebüts des Jahres in Deutschland innehatte. Im Vergleich zur Auto1-Aktie, die zum Start um 45 Prozent in die Höhe schoss, fiel das Plus allerdings verhalten aus.