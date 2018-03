Volatilitäts-Zertifikate: Warum ein amerikanischer Anleger den Credit-Suisse-Chef verklagt

ZürichAuf die Flaute an der Börse zu wetten, war für Investoren und Banken lange ein gutes Geschäft. Die Credit Suisse legte für Kunden so genannte Exchange Traded Notes (ETN) auf, mit denen sich sinkende Volatilität für Anleger bezahlt machte. Doch als es Anfang Februar zu einer jähen Korrektur an den US-Märkten kam, verloren die Zertifikate schlagartig an Wert – und Investoren viel Geld.