Volatilitätsindex : Jetzt wird die tägliche Angst vermessen – „Spielzeug für Spekulanten“

Wenn es ganz blöd läuft, könnte der neue Trend zu Kurzfrist-Investments die Volatilität des Marktes und damit auch des Fonds sogar erhöhen. So etwas hat es auch in der Vergangenheit schon gegeben. Mitunter entwickelt der VIX ein Eigenleben und dann wird es surreal. Wie im Februar 2018: Damals stieg die Schwankungsbreite der Kurse an den Märkten plötzlich so hoch wie nur alle paar Jahre einmal. Der VIX erreichte Extremwerte. Damals hatten aber viele Anleger auf eine niedrige Volatilität gesetzt. Mit dem plötzlichen Anstieg des VIX brachen diese Wetten in sich zusammen – mit bis zu 95 Prozent Verlust. Die Anbieter solcher Wetten versuchten, den VIX-Anstieg einzudämmen, verstärkten aber offenbar den Trend. Die Aktienkurse in New York schwankten immer stärker, die Wettanbieter mussten sich gegen noch höhere Nervosität absichern. Das taten sie unter anderem mit Panikverkäufen am Aktienmarkt.