Vor Fed-Entscheidung Hoffnung auf Beruhigung

Nach bisherigem Stand ist eher nicht davon auszugehen, dass sich aus der Schieflage von Evergrande ein vergleichbarer globaler Finanzunfall entwickelt wie 2008 nach der Lehman-Pleite. Für Evergrande stehen morgen zwar Zinszahlungen an. Dafür haben die Chinesen aber 30 Tage Zeit. Erst nach Ablauf dieser Frist geriete Evergrande offiziell in Zahlungsverzug. Das wird vermutlich passieren. Die Regierung in Peking arbeitet schon länger daran, den Immobiliensektor im Land zu entschulden. In die Pleite entlassen wird Evergrande aber wohl nicht angesichts von 1,8 Millionen Arbeitsplätzen, die direkt und indirekt am Konzern hängen. Die nach heutigem Stand wahrscheinlichste Lösung für Evergrande dürfte daher auf einen Debt-Equity-Swap hinauslaufen. Dabei wandeln die Gläubiger Teile ihrer Forderungen in Unternehmensanteile um. Dadurch verbessert sich die Kapitalstruktur des Unternehmens, weil Forderungen aus der Bilanz fallen und die Eigenkapitalquote steigt. Dass dabei natürlich die derzeitigen Aktionäre in Röhre gucken werden, deutet sich seit Monaten im Sturzflug des Aktienkurses von Evergrande an.