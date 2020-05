Vor Hauptversammlung Joachim Faber – Deutsche Börse kann mit Großen auf Dauer nicht mithalten

Faber, der seit 2012 an der Spitze des Aufsichtsrats der Börse steht, nimmt mit der Hauptversammlung am kommenden Dienstag seinen Hut. Der 70-Jährige hat in seiner Amtszeit turbulente Zeiten erlebt, etwa die gescheiterte Fusion mit der Londoner Börse LSE und die Insiderhandels-Affäre um den früheren Konzernchef Carsten Kengeter, in der auch Faber unter Druck geriet.