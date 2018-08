Vor Rating-Entscheidung: Anleger bei Italien-Bonds auf der Hut

Damit liegt das Rating knapp über einer Bewertung als Spekulativ-Anlage, die manchen Investoren ein Engagement verbietet. Die Analysten der Commerzbank gehen allerdings davon aus, dass die Rating-Agentur die Füße zunächst still halten dürfte – „bis das Ausmaß der Lockerung der Fiskalpolitik deutlich wird, was nicht vor Oktober der Fall sein dürfte, wenn der Haushalt vorgelegt wird.“ Die Veröffentlichung der Fitch-Entscheidung wurde nach Marktschluss in Europa erwartet.