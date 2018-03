Vorbereitung auf Mega-ICO: Telegram sammelt bei Investoren 1,7 Milliarden Dollar ein

San FranciscoZiel der Gründer Pavel und Nikolai Durov ist es, später ein ICO oder „Initial Coin Offering“ durchzuführen. Dann würden die „Grams“ genannten „Token“ von Telegram an jedermann verkauft werden und die Erstinvestoren könnten im besten Fall von hohen Kurssteigerungen profitieren. Die bislang von ausgesuchten privaten Investoren eingesammelten Gelder - Mindestanlagesumme pro Person eine Million US-Dollar – dienen dazu, die für den Handel notwendige technische Infrastruktur und Handelsplattform auf Basis der Technologie Blockchain aufzubauen, sowie den Messenger selbst weiterzuentwickeln, heißt es in den Unterlagen. Die „Grams“ der 2014 gegründeten Firma mit Sitz auf den Virgin Islands sollen schneller und billiger zu handeln sein als Bitcoin oder Ethereum, die heute führenden Cyber-Währungen. Gerade der Bitcoin-Kurs leidet derzeit stark darunter, dass Bitcoins als Leitwährung abgelöst werden könnte.

Gennady Zhilyaev, ein früherer Investmentmanager in Russland, der heute in Digitalwährungen und digital-Börsengänge investiert, erklärte gegenüber Bloomberg: „Angesichts des Kursverfalls des Bitcoin ist es ein Erfolg, dass Telegram die geplante Summe tatsächlich einsammeln konnte“.

Telegram plant, das Blockchain-Netzwerk später auch für seinen Messenger zu nutzen und damit zum Beispiel sicheren E-Commerce oder Geldtransfer für seine über 200 Millionen Nutzer anzubieten.