Vorsprung durch Tempo Diese 7 Aktien chinesischer Internetriesen haben Potenzial

Dafür ist es bei Sina (ISIN KYG814771047) wohl leider ein paar Wochen zu spät. Nach zwei Jahrzehnten läuft für den Betreiber des Infotainment-Portals sina.com und des Kurznachrichtendienst Weibo die Zeit an der Börse New York allmählich ab. Unternehmenschef Charles Chao will Sina von der Börse nehmen. Die von Chao kontrollierte Holding New Wave bietet 43,30 Dollar pro Anteilsschein in bar. Der Kaufpreis von rund 2,6 Milliarden Dollar wird vor allem über Schulden finanziert. Dass Chao noch einen Aufschlag draufpackt, ist eher unwahrscheinlich. Die Mindestannahmequote für das Angebot liegt bei zwei Drittel der Stimmrechte. Gut 60 Prozent hat sich New Wave allerdings schon gesichert. Trotz über 520 Millionen Nutzer verliert Weibo für den Werbemarkt an Bedeutung durch den Wechsel der Nutzer von textbasierten Apps zu Kurzvideo-Diensten wie TikTok/Douyin von ByteDance. Um neue Nutzer anzulocken, hat Sina Oasis gestartet, ein mit Instagram vergleichbares Angebot.